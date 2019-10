Intossicazione da funghi ai Padri Comboniani: 17 persone in ospedale

Per trasportare tutte le persone coinvolte in ospedale, sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco con un mezzo e caricarne alcune, per condurle a fare gli accertamenti del caso.

Nel pomeriggio di giovedì infatti, poco prima delle 15.30, il 118 si è recato al civico 1 di Vicolo Pozzo, a Verona, dove si trova la casa dei Padri Comboniani, per soccorrere 17 persone rimaste vittima presumibilmente da un'intossicazione da funghi. Oltre al mezzo dei pompieri, si sono dirette sul posto 5 ambulanze e un'automedica che, dopo aver fornito le prime cure, hanno trasportato gli intossicati negli ospedali di borgo Trento, borgo Roma, Negrar e Villfranca di Verona.