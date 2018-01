Intervento urgente di Acque Veronesi in via Camuzzoni: lavori fino al 30 gennaio

Sono iniziati nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 25 gennaio, e termineranno martedì prossimo i lavori di Acque Veronesi in via Camuzzoni a Verona.

L’intervento, che si è reso necessario per la riparazione urgente di un collettore fognario danneggiato, comporterà il senso unico per i soli mezzi provenienti da via San Marco e l’obbligo di svolta in via Leonardo Da Vinci per i mezzi provenienti dal via San Sonsovino.