Intervento sulla tangenziale sud: chiude per 8 giorni l'uscita di via Vigasio

Da giovedì 26 aprile, per circa 8 giorni, rimarrà chiusa l’uscita via Vigasio-via Mezzacampagna della tangenziale sud.

Il provvedimento si rende necessario per consentire ad Agsm di sistemare un pozzetto dell’energia elettrica, posto in corrispondenza dello svincolo.

Rimarrà invece aperto, sempre da via Mezzacampagna, il raccordo di ingresso alla tangenziale.