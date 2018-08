Concluso il lungo intervento dei pompieri per domare un incendio a Cerro Veronese

Un lungo intervento da parte dei vigili del fuoco si è da poco concluso questa mattina, dopo essere iniziato 24 ore fa, verso le 10.30 di venerdì 3 agosto. I pompieri sono infatti da poco rientrati, circa verso le 9, dopo essere stati a lungo impegnati a Cerro Veronese in contrada Praole per domare un incendio.

Ad andare a fuoco sono state una serie di rotoballe di fieno. Sul posto i pompieri sono intervenuti con tre automezzi e una decina di uomini. La struttura avvolta dalle fiamme era di circa 1500 metri quadrati, costituita da ferro e lamiere, ed era utilizzata appunto come deposito per le rotoballe di fieno, presenti in gran quantità al momento dello scoppio dell'incendio.

L'intervento si è protratto per tutta la giornata di ieri e, senza sosta, anche per tutta la notte, fino a questa mattina quando si sono concluse le operazioni di smassamento e messa in sicurezza dell'area.