Bussolengo, i dubbi di Bassi: "La psichiatria rimarrà davvero all'Orlandi?"

La quinta commissione della Regione Veneto ha approvato le nuove schede per gli ospedali di Bussolengo e Villafranca, ma la battaglia dei contrari non si ferma. Anche durante la Fiera di San Valentino, la festa del santo patrono di Bussolengo, un gruppo di cittadini ha fischiato il sindaco Paola Boscaini, la quale insieme ad altri sindaci del territorio aveva dato il suo voto favorevole alle schede con cui si modificano la dotazione di reparti e posti letto dei due nosocomi.

Dopo l'approvazione in commissione, le schede devono essere approvate dalla giunta regionale e poi pubblicate nel Bur, dopo di che saranno operative a tutti gli effetti. Ma sia in commissione che in consiglio regionale non si spegne la voce del consigliere bussolenghere Andrea Bassi, che porta avanti le istanze dei contrari alle nuove schede. L'ultimo dubbio sollevato da Bassi riguarda il reparto di psichiatria che resterà nell'ospedale Orlandi. Bassi si chiede se potrà davvero rimanere, viste le perplessità espresse dal dottor Silvio Frazzingaro, figura di riferimento della psichiatria veronese.