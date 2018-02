Trova su internet la bici rubata a Milano: 23enne segnalato per ricettazione

Non si era rassegnato al furto subito e, dopo quasi 2 anni di ricerche, un cittadino milanese è tornato in possesso della sua bici, rubatagli a Milano nell’aprile del 2016.

Dopo aver identificato, infatti, su un sito online di vendita di prodotti usati la sua Motobecane anni '80, quotata 200 euro, si è accordato con il venditore, un veronese di 23 anni, e ha richiesto l’intervento del Nucleo operativo di Polizia giudiziaria. In piazza XXV aprile si sono trovati così il venditore, l’ex proprietario e gli agenti di Polizia municipale. Identificato e segnalato all'autorità giudiziaria per ricettazione, il 23enne si è giustificato dicendo di aver acquistato la bici in un mercatino domenicale di Milano in zona Bovisa. Il mezzo è stato subito riconsegnato al legittimo proprietario, grazie anche alla denuncia minuziosa che il cittadino milanese aveva fatto subito dopo il furto.

La Polizia municipale invita chi subisce il furto di una bicicletta a denunciare i fatti agli organi di polizia, allegando anche una foto del veicolo. Gli agenti consigliano inoltre di far marchiare la propria bici, servizio gratuito fornito dagli Amici della Bicicletta in piazzetta Santo Spirito, 13. Tutte le informazioni sul sito www.fiabverona.it/marchiatura.