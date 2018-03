Interventi di Acque Veronesi in diverse vie della città: previsti divieti di sosta e transito

Nella giornata di martedì 3 aprile inizieranno i lavori di scavo per la sistemazione e riparazione di un cedimento fognario verificatosi in via Satiro. Per tale motivo verrà instituito il divieto di transito e di sosta in via Satiro, nel tratto compreso tra via Filippini e via Sant’Angela Merici e in vicolo Satiro, nel tratto compreso tra via Satiro e vicolo Torcoletto. Il cantiere durerà due giorni.

Mercoledì 4 aprile, invece, per la durata di 2 giorni, verrà instituito il divieto di sosta e transito in tutta piazza Broilo. I provvedimenti si rendono necessari per la sistemazione di un cedimento fognario.

Giovedì 5 aprile è invece previsto un altro intervento in via Col di Lana, dove verranno adeguate e ottimizzate le reti fognarie. In quella data saranno vietati sosta e transito in tutta la via.