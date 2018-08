Insulti razzisti a un uomo in pieno centro a Verona: tre ragazzi denunciati dalla polizia

Era la notte tra domenica 26 e lunedì 27 agosto quando l'episodio si è verificato: un uomo di colore stava passeggiando nella zona di via Cesare Battisti a Verona e sulla sua strada ha incrociato tre ragazzi veronesi. Questi ultimi, probabilmente sotto l'effetto dell'alcol, hanno iniziato a rivolgergli senza alcun motivo pesanti insulti a sfondo razziale (tra questi anche il classico "sporco negro").

Erano circa le 4 di notte e ad aver assistito alla scena è stata anche una ragazza che ha immediatamente segnalato l'avvenimento alla polizia. Oltre agli insulti razzisti, vi sarebbero anche stati degli spintoni da parte dei tre giovani, tutti maggiorenni, nei confronti dell'uomo dalle probabili origini africane. Probabili, poiché la vittima dell'aggressione verbale, non solo non ha sporto denuncia, ma non è nemmeno potuta essere identificata. Evidentemente spaventato dall'atteggiamento minaccioso dei tre che lo avevano appena insultato, l'uomo all'arrivo della polizia si era già allontanato.

Gli agenti delle Volanti intervenuti sul posto dopo la segnalazione, hanno però potuto rintracciare i ragazzi protagonisti del disdicevole episodio e nei loro confronti è scattata la debita denuncia a piede libero per "ingiuria aggravata", sulla base delle legge Mancino.