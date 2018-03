Insulta e minaccia l'autista del bus: studente denunciato dai carabinieri

Il 6 marzo scorso si sarebbe reso autore di un'aggressione verbale ai danni di un autista Atv ed ora nei suoi confronti è scattata la denuncia dei carabinieri di Cerea.

Si tratta di un giovane di Sanguinetto, studente maggiorenne di origini marocchine, che quel giorno era salito su un autobus di linea proprio a Cerea, quando il guidatore del mezzo gli ha chiesto se avesse o meno obliterato il biglietto. In tutta risposta il ragazzo aveva iniziato a rivolgere insulti e minacce, anche piuttosto pesanti, al dipendente, che si sono protratti fino al Porto di Legnago, dove lo studente ha ritardato la partenza del mezzo perché non voleva scendere.

Alla fine però si è deciso ad abbandonare il bus e a quel punto ha invitato l'autista a seguirlo, il quale saggiamente non ha accettato la provocazione ed è ripartito.

Una volta venuti a conoscenza dell'accaduto, i militari hanno dato il via alle indagini, che li hanno portati ad identificare lo studente, che è stato quindi convocato in caserma e denunciato.

