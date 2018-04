Inseguimento ad alta velocità in città: 1 kg di eroina recuperato, 2 in manette

Due persone sono finite in manette in un'operazione della Guardia di Finanza, che si è conclusa con un pericoloso inseguimento tra le vie del quartiere Golosine.

Le Fiamme Gialle, stando a quanto riporta L'Arena, stavano tenendo d'occhio da qualche giorno W.H., tunisino classe 1991 con precedenti per droga, e aveva dato il via ad un servizio di appostamenti per tenere controllata la sua casa, spesso frequentata da un 25enne veronese, M.M..

Visti i numerosi contatti con pregiudicati per reati specifici, i controlli sono stati intensificati e il 12 aprile le forze dell'ordine hanno notato una persona in attesa sotto l'abitazione del nordafricano, al quale ha consegnato una scatola da scarpe non appena arrivato. A quel punto W.H. è salito ed è immediatamente sceso per consegnare qualcosa all'altro, presumibilmente denaro, che si è poi allontanato.

La stessa sera M.M. è stato visto lasciare l'appartamento con una busta bianca che sembrava proprio una scatola da scarpe e abbandonare la zona in auto in direzione di Stradone Santa Lucia. La Finanza allora, ipotizzando si trattasse della stessa scatola, lo ha raggiunto e gli ha intimato l'alt, ma il giovane ha preferito cercare la fuga ad alta velocità, svoltando in via Isarco ed iniziando a superare incroci senza rispettare la segnaletica, per poi gettare in corsa la busta.

Il ragazzo però è stato fermato poco lontano e il contenitore recuperato: all'interno erano presenti 1060 grammi di eroina.

Per il veronese ed il tunisino sono quindi scattate le manette e lunedì mattina si è tenuta la direttissima, dove il gip ha convalidato il provvedimento, disponendo i domiciliari per M.M. e la custodia cautelare in carcere per W.H..