Scappano dalla Polizia a bordo di un'auto rubata: due uomini nei guai

Alla guida di un'auto rubata, avrebbe cercato di seminare la Polizia di Stato in città ed invece entrambi sono finiti davanti al giudice.

Il tutto è avvenuto nella serata di sabato, intorno alle 23, in zona Stadio a Verona, quando una Volante ha notato un'auto il cui furto era stato denunciato all'inizio della stessa settimana. Alla guida si trovava un uomo di origini nordafricane, mentre sul lato passeggero era presente un italiano: quando le forze dell'ordine li hanno affiancati per intimare l'alt, il conducente avrebbe invece accelerato per cercare di sfuggire alle forze dell'ordine, dando vita così un inseguimento che si è concluso poco dopo. A veicolo fermo, uno degli occupanti avrebbe provato senza successo ad allontanarsi a piedi ed entrambi sono finiti dunque in manette con le accuse di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

Nella mattinata di lunedì si è svolta l'udienza di convalida in carcere, al termine della quale sono stati liberati con l'obbligo di dimora a Verona.