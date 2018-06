Non si ferma all'alt, rocambolesco inseguimento di uno scooter a Borgo Roma

Pomeriggio movimentato quello di ieri, 6 giugno, per i carabinieri in zona Borgo Roma a Verona. Una pattuglia è stata impegnata in un rocambolesco inseguimento di un giovane in scooter. Il ragazzo è un cittadino italiano di 20 anni incensurato e domiciliato a Castel d’Azzano. All'alt dei carabinieri che lo volevano semplicemente controllare, il 20enne non si è fermato, anzi, ha accelerato per sfuggire ai militari. La gazzella dei carabinieri si è lanciata all'inseguimento e il giovane per seminarla ha compiuto delle manovre anche pericolose, non rispettando semafori o sensi unici. Per fortuna nessuno è rimasto ferito e alla fine il 20enne è stato fermato in via Capodistria. Guidava senza assicurazione ed con una patente di guida non compatibile con la cilindrata dello scooter.

Quasi in contemporanea, i carabinieri hanno arrestato anche due cittadine marocchine, una 34enne ed una 39enne, al Migross di via San Giovanni Lupatoto a Verona. Le due stavano trafugando della merce e gli uomini della sicurezza del punto vendita hanno immediatamente allertato i carabinieri. Le due donne sono state trovate in possesso di cosmetici e prodotti per l'igiene per circa 220 euro. La refurtiva è stata restituita al punto vendita.

Il giudice Claudio Prota ha convalidato tutti e tre gli arresti. Per la coppia di marocchine, l'udienza è rinviata al 13 luglio e solo ad una è stata applicata la misura cautelare dell'obbligo di firma al commissariato di Borgo Roma. Anche per il 20enne italiano, obbligo di firma dai carabinieri di Castel d'Azzano, con rivio dell'udienza all'1 ottobre.