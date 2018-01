Allerta inquinamento in città. "Serve rispetto delle regole e nuovi investimenti"

È il gruppo consiliare comunale del Partito Democratico, composto da Carla Padovani, Federico Benini, Elisa La Paglia e Stefano Vallani, ad intervenire sul problema dell'inquinamento che si è fatto sentire nuovamente in città. Oggi, 30 gennaio, scattano infatti le contromisure dopo il raggiungimento del livello di allerta arancio per la presenza di PM10 a Verona e i democratici chiedono che l'ordinanza comunale venga effettivamente rispettata, oltre a nuove contromisure.

Si parla di controllo della temperatura negli edifici ma basta farsi un giro in qualsiasi ufficio pubblico, Comune compreso, per rendersi conto che spesso il riscaldamento viene tenuto altissimo oltre ogni buon senso. Basta farsi un giro nelle vie dello shopping per vedere decine di porte spalancate nella speranza di attirare clienti. I controlli sull’utilizzo delle caldaie a biomasse sono per lo più dimostrativi.

Non chiediamo multe, ma è necessario un impegno costante per far rispettare quelle poche e talvolta troppo blande regole che ci siamo dati contro i picchi dell’inquinamento.

Allo stesso tempo occorrono più investimenti per l’efficientamento energetico, e qui è il Comune che dovrebbe essere in prima fila a dare il buon esempio, cominciando dai propri edifici: molte scuole presentano ancora infissi obsoleti che favoriscono gravi dispersioni di calore. Per quanto riguarda le case Agec, qualcosa si è mosso grazie ai bandi del governo che hanno portato a ristrutturare tetti e serramenti di alcuni grandi condomini popolari. Manca ancora, però, una strategia unitaria e integrata che permetta al Comune di monitorare gli sprechi sia pubblici che privati e che lo metta in grado di dare una direzione efficace in questo campo. Non è fantascienza: basta applicare le regole e le migliori pratiche europee sul fronte della mobilità, del risparmio energetico, della raccolta dei rifiuti e in tutti gli altri ambiti ambientalmente sensibili.