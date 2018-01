L'inquilino non versa il dovuto e lui avvisa il 113, ma ora rischia la denuncia

Una segnalazione arrivata alla sala operativa della Questura nel pomeriggio del 2 gennaio, ha portato all'espulsione di uno straniero dal suolo nazionale ed ha anche messo nei nei guai il veronese che lo "ospitava" in un appartamento situato in zona Stadio.

Arrivato sul posto, l'equipaggio di Volante ha identificato il proprietario della casa, il quale ha riferito di ospitare da circa tre mesi un uomo di origini tunisine, con l'accordo che quest'ultimo versasse 200 euro mensili, che in realtà non sono mai stati corrisposti. Stufo quindi della situazione, il veronese si è rivolto al 113, visto che l'inquilino "insolvente" non intendeva lasciare l'appartamento, nonostante gli avvertimenti ricevuti.

Sprovvisto di documenti, B.A., tunisino classe 1983, è stato quindi accompagnato negli uffici di lungadige Galtarossa per l'identificazione. I controlli sulle banche dati però hanno portato alla luce che non solo il nordafricano risultava irregolare sul territorio nazionale, ma anche che era stato segnalato come persona pericolosa per l’ordine e la sicurezza pubblica, viste le diverse condanne per reati contro il patrimonio e per spaccio di droga.

Conclusi quindi gli accertamenti, nel primo pomeriggio di mercoledì, il nordafricano è stato accompagnato presso il C.P.R. (Centro di permanenza per il rimpatrio) di Torino in attesa di essere ritrasferito nella sua terra d’origine. Resta invece al vaglio degli inquirenti la valutazione dei profili di responsabilità penale del proprietario di casa che lo ha ospitato.