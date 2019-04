Non paga "l'affitto". Inquilino moroso picchiato e ferito con un coltello

Una questione di "affitto" non pagato per l'ospitalità ricevuta, si sarebbe conclusa nella mattinata di mercoledì a Cerea con una persona costretta a rivolgersi al Pronto soccorso e tre denunce per lesioni.

Il tutto si sarebbe svolto in un'abitazione di via Mantova poco prima delle 8, quando un padre e i due figli, tutti di origini marocchine, avrebbero affrontato l'inquilino moroso: il 33enne, connazionale dei tre, non avrebbe rispettato l'accordo di versare poche decine di euro e di svolgere alcuni lavoretti in cambio dell'ospitalità ricevuta. Questo avrebbe provocato una violenta discussione, che sarebbe sfociata in un'aggressione, stando al racconto della vittima, da parte dei tre uomini, uno dei quali, il figlio di circa 21 anni, ad un certo punto avrebbe impugnato un'arma bianca, forse un coltello da cucina, e lo avrebbe ferito nella parte sinstra della testa. A quel punto il 33enne sarebbe riuscito a scappare dall'appartamento e a raggiungere la strada, dove avrebbe perso i sensi.

I passanti inizialmente hanno creduto si trattasse di una caduta accidentale e, vedendo la chiazza di sangue allargarsi, hanno lanciato l'allarme. In soccorso del ferito è arrivata un'ambulanza del 118, che lo ha trasportato all'ospedale di Legnago dove è stato medicato e sottoposto ad alcuni accertamenti, prima di essere dimesso con una prognosi di 8 giorni. Sul posto inoltre sono arrivati i carabinieri della stazione di Cerea, coordinati dal luogotenente Sabatino Ramolo, che dopo pochissimo si sono resi conto che non si trovavano davanti ad un incidente: inizialmente la vittima, in stato di confusione, avrebbe fatto solo il nome della persona che lo aveva accoltellato, ma una volta tornato in sé avrebbe raccontato l'intera vicenda.

Sono scattate così le denunce a piede libero nei confronti dei tre, che ora dovranno difendersi dall'accusa di lesioni aggravate.