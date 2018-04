Ingresso gratuito nei musei civici, muralonga e sport: è l'ultimo "Mobility Day" 

Ingresso gratuito in alcuni dei Musei civici per scoprire le collezioni in compagnia dei conservatori; passeggiata culturale lungo il Parco delle Mura, da Porta Palio a San Giorgio; torneo di basket unito a tour ciclistico per ragazzi dai 9 ai 15 anni.

Queste le principali iniziative del 6° Mobility Day, domenica 22 aprile dalle 10 alle 19, l’ultima delle sei domeniche dedicate a una nuova idea di mobilità sostenibile nel rispetto dell’ambiente.

Il programma completo delle iniziative

Dietro le quinte dei musei. Alle ore 15 al Museo di Castelvecchio incontro con Antonella Arzone, "Il tesoro della Vénera”, alle ore 16 al Museo G. B. Cavalcaselle alla Tomba di Giulietta incontro con Sara Rodella, "Le ceramiche rinascimentali" e alle ore 17 al Museo di Storia Naturale con Leonardo Latella, "Le collezioni entomologiche". Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento dei posti. Info e prenotazioni: Segreteria didattica Musei civici lunedì ore 9 - 13 e 14 - 15; da martedì a venerdì ore 9 - 13 e 14 - 16. Tel 045 8036353 segreteriadidattica@comune. verona.it.

Muralonga: dalle 8 alle 19, passeggiata lungo il parco delle Mura, con soste dedicate a momenti culturali e di intrattenimento, performance musicali e degustazione enogastronomica. Il percorso, che parte da Porta Palio per arrivare a San Giorgio, si snoda lungo Porta Nuova, Bastione San Francesco, Porta Vittoria, Bastione delle Maddalene, Porta Vescovo, Batteria di Scarpa, Rondella di San Zeno in Monte, Rondella Grotta e Castel San Felice. All’iniziativa partecipa anche l’Accademia di Belle Arti di Verona con la performance “Impronte” nella suggestiva Rondella delle Boccare. Il costo del pranzo è di 25 euro per gli adulti e 15 per ragazzi da 8 a 15 anni, comprensivo di antipasto, due primi, un secondo, vino, dolce e caffè.

Buster&Bike. Alle ore 14.30 ritrovo in due stazioni di partenza: palestra “Anna Grandi” di Via Monsignor Bellomi a Santa Lucia e la Rosani-Fincato in via Badile in Borgo Venezia. Ore 14.45 Giochi e partite di basket. Ore 16 partenza in bicicletta dalle due stazioni. Ore 16.30 ritrovo dei due gruppi ai giardini Raggio di sole. Ore 16.45 arrivo alle palestre dell’istituto Stimate e successive partite di basket su quattro campi di gioco. Ore 17.45 premiazioni e saluti delle autorità. Ore 18 merenda e chiusura manifestazione. Preiscrizione non vincolante a minibasket@busterbasket.it e iscrizione 2€ per tutti i partecipanti alla pedalata.

Altre iniziative culturali

La Galleria d'Arte Moderna Achille Forti Palazzo della Ragione ospita la mostra “L'arte a Verona tra avanguardia e tradizione. L'Ottocento e il primo Novecento da Hayez a Casorati”, arricchita da una sezione collaterale che rende omaggio ai 20 anni dalla prima acquisizione di opere d'arte contemporanea da parte della GAM, dal titolo “Luoghi della mente. 20 anni d' arte contemporanea”.

Il Museo di Storia Naturale propone un nuovo appuntamento delle “Domeniche al Museo”: alle ore 14.30, 15.30 e 16.30 si terranno le attività, a cura di Reinventore, dal titolo “Il microscopio” (partecipazione libera e senza prenotazione).

Al Museo Archeologico al Teatro Romano è in corso la mostra “Le misure dei Romani”; il Museo AMO Arena Museo Opera ospita l’esposizione “Botero”, prorogata fino al 22 aprile. In sala Birolli dalle 10 laboratori per bambini e dalle 16 la mostra “La mano. Fotografia, pittura, incisione, poesia”.