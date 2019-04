Cade da un'altezza di tre metri, operaio veronese in gravi condizioni

Un veronese di 52 anni è rimasto vittima di un incidente sul lavoro avvenuto ieri pomeriggio, 23 aprile, nella ditta Bertagni di Avio, in Trentino. L'operaio, come riportato da TgVerona, non lavora per la Bertagni ma per un'azienda veronese chiamata per dei lavori di manutenzione. L'uomo era impegnato nelle riparazioni di un sottotetto quando è caduto da un ponteggio mobile posto a tre metri d'altezza. Le sue condizioni sono apparse gravi ed il 52enne è stato ricoverato all'ospedale Santa Chiara di Trento.