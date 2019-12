Grave infortunio sul lavoro a Rivoli Veroense: una persona resta folgorata

Un grave incidente sul lavoro sarebbe avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 13 dicembre, nei pressi di un'azienda con sede a Rivoli Veronese.

Secondo quanto riferito dai soccorritori del 118 intervenuti sul posto, l'infortunio sarebbe avvenuto intorno alle ore 14, all'interno della Italpollina Spa. Dalle prime informazioni disponibili, una persona sarebbe rimasta folgorata per cause in corso d'accertamento e, successivamente, portata quindi d'urgenza in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento a Verona.