Infortunio sul lavoro in aeroporto: un uomo in ospedale in codice rosso

Infortunio sul lavoro all'aeroporto Catullo nella mattinata di giovedì.

Stando alle prime informazioni, poco dopo le 10 un'ambulanza ed un'automedica del Suem 118 si sono dirette sul posto per prestare soccorso ad un operaio addetto alla pista che sarebbe rimasto ferito nell'urto con un mezzo. Allertati anche i vigili del fuoco, ma alla fine il loro intervento non sarebbe stato necessario.

L'uomo è stato portato all'ospedale di borgo Trento in codice rosso. Sul posto era presente la Polizia di frontiera aerea e lo Spisal.