Incidente sul lavoro a Isola Rizza, donna elitrasportata a Borgo Trento

Una donna è stata trasportata in elicottero all'ospedale di Borgo Trento a Verona in codice rosso. La donna è rimasta vittima di un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina poco dopo le 11 a Isola Rizza, in via Muselle.

Nello specifico, i carabinieri della Stazione di Ronco All’Adige, alle ore 11.30 odierne, sono intervenuti presso la TAD Legno di Isola Rizza a seguito del menzionato incidente sul lavoro. La donna coinvolta, per cause in corso di accertamento, mentre utilizzava un macchinario, ha riportato importanti lesioni agli arti inferiori, in corso di refertazione a Borgo Trento.

Sul posto, oltre ai carabinieri, è intervenuto il personale dello SPISAL di Bovolone, oltre all'elicottero del 118 i cui soccorritori si sono recati sul luogo dell'incidente anche con un'automedica e un'ambulanza infermierizzata.