Infortunio sul lavoro in un cantina di Custoza: un ferito in gravi condizioni

Nelle prime ore di giovedì, nel comune di Sommacampagna, una persona è rimasta gravemente ferita in seguito ad un infortunio sul lavoro.

Il personale del 118, intorno alle 6.30 del mattino, si è diretto in una cantina situata in via Custoza con un'ambulanza, per soccorrere l'uomo rimasto coinvolto nell'episodio, che è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di borgo Trento, dopo aver ricevuto le prime cure.