S'infortuna durante un'escursione in montagna: 71enne portata in salvo

l Soccorso alpino di Asiago, intorno alle 17.30 di domenica, è intervenuto nei pressi del Forte Campolongo, dove un'escursionista veronese era inciampata su una radice tra i sassi riportando la probabile frattura di una caviglia, mentre si trovava in compagnia di un'altra persona.

Una squadra si è dunque avvicinata in fuoristrada alla zona, per poi proseguire a piedi gli ultimi 500 metri. Una volta raggiunta P.S., 71enne di Verona, i quattro soccorritori, assieme a due carabinieri forestali, le hanno stabilizzato il piede e la hanno caricata in barella, per poi trasportarla a ritroso fino alla jeep e da lì, in accordo con il 118, accompagnarla all'ospedale di Asiago.

