Infortunio sul lavoro in cava: uomo soccorso e portato in ospedale

Ancora un infortunio sul lavoro in provincia di Verona.

Stando a quanto riferito, un uomo è rimasto ferito a Cava Boscarola, situata a Volargne di Dolcè, in via Bardellini, intorno alle 12. Sul posto è arrivata l'ambulanza del 118, che ha soccorso la vittima e l'ha trasportata all'ospedale di borgo Trento in codice giallo, mentre non si hanno ancora notizie sulla dinamica dell'evento.