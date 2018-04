Infortuni sul lavoro in calo: in agricoltura il maggior numero di mortali

La sicurezza sui luoghi di lavoro è spesso al centro dell'attenzione, soprattutto a ridosso di eventi tragici che possono portare gravi conseguenze per le persone coinvolte. Così l'Ulss 9 Scaligera ha reso noti i principali risultati conseguiti dal Servizio Spisal per contrastare gli infortuni sul lavoro, ma anche le molteplici iniziative avviate e in fase di partenza nel nostro territorio.

Su questo tema, l'azienda sanitaria già dal 2009 ha istituito un tavolo istituzionale specifico, il Comitato Provinciale di Coordinamento, formato da: Ulss 9, Inail, Inps, Arpav, Ispettorato Territoriale del Lavoro, Vigili del Fuoco e parti sociali (Organizzazioni datoriali e Associazioni sindacali). Il comitato si riunisce periodicamente nel corso dell'anno, con lo scopo di analizzare il fenomeno e programmare gli interventi di prevenzione, migliorare l’efficacia dei controlli, congiunti o coordinati, e razionalizzare gli interventi, evitando sovrapposizioni e duplicazioni di interventi e sostenere le imprese del territorio.

Infortuni sul lavoro

Gli infortuni, nella nostra provincia, sono in calo in questi anni. Restando sui dati ufficiali Inail, il numero di infortuni sul lavoro denunciati nel 2016, (ultimo dato disponibile), è stato pari a 15.991. Di questi l’Inail ne ha riconosciuti quasi il 50%, cioè 7.392.

Se parliamo di infortuni gravi (infortuni che comportano un'assenza dal lavoro superiore a 40 giorni o con postumi successivi) nel 2016 ne sono stati registrati 1.598.

Ci si infortuna di più neI comparto dei Servizi con 1.673 infortuni ogni anno (media nel triennio 2014-2016), il quale però conta anche il maggior numero di addetti, e poi nelle Costruzioni, nella Metalmeccanica e in Agricoltura.

Gli indici di gravità (rapporto degli infortuni gravi sul totale infortuni riconosciuti) invece ci indicano che i comparti più a rischio sono i Trasporti, Agricoltura e Costruzioni, con un indice che arriva al 31% (Agricoltura e Trasporti).

Infortuni mortali

Nella nostra provincia negli anni gli infortuni mortali registrano una continua variabilità. Nell’anno 2017 gli infortuni mortali sul lavoro sono stati nove (dati del Centro Regionale Epidemiologia Occupazionale P.R.E.O. della Regione del Veneto), ma nel conteggio sono esclusi quelli stradali ed in itinere1.

Il settore con maggiore accadimento è l’Agricoltura con sette infortuni: quasi sempre si è trattato di un coltivatore diretto che è rimasto schiacciato a seguito del ribaltamento del mezzo e quasi sempre perché non aveva attivato i dispositivi di protezione (arco di protezione e cinture di sicurezza) presenti sui trattori.

Un infortunio mortale è stato inoltre rilevato nel comparto dei trasporti e uno nel comparto della Metallurgia.

Se nella nostra provincia osserviamo i dati in un arco di tempo più lungo, si può notare che dal 2011 al 2018 il 52% degli infortuni mortali (28 su 54 rilevati) sono avvenuti in agricoltura, il 20% in edilizia (11 su 54) il restante negli altri comparti.

Questi eventi, considerato la bassa numerosità statistica e la loro casualità, non sono però sufficienti ad inferire sulle condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro. Per avere un reale tasso di incidenza sul lungo periodo, il numero degli eventi dovrebbe essere rapportato alle ore lavorate o quantomeno al numero di addetti esposti al rischio, ma tuttavia questi dati difficilmente sono reperibili in tempo reale.

1 Sono esclusi gli infortuni in itinere, quelli stradali e quelli occorsi agli studenti e alle colf e agli sportivi. Sono compresi anche quelli accaduti a lavoratori non assicurati INAIL e a lavoratori irregolari. I dati sono stati rilevati dalla pubblicazione curata dalla Regione Veneto “Rapporto sull’andamento degli infortuni mortali del quadriennio in corso Programma Regionale Epidemiologia Occupazionale (P.R.E.O.) Regione del Veneto” (link: http://www9.ulss.tv.it/Minisiti/spisal/epidemiologia.html).

Interventi di vigilanza: anno 2017

Lo Spisal nel 2017 ha effettuato 2.302 interventi di controllo in tutte le aziende. Il 23,4% delle aziende controllate ha ricevuto un verbale di prescrizione e, nella maggioranza dei casi, tali i verbali hanno riguardato le misure di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, a seguire, la sicurezza delle macchine, delle attrezzature e degli ambienti di lavoro.

Lo Spisal ha ispezionato 886 cantieri, trovandone 242 irregolari (il 27,3% di quelli controllati). Sono stati eseguiti accertamenti anche su 325 aziende agricole, di cui 71 sono risultate fuori norma (il 22%).

Interventi di vigilanza congiunta con Enti competenti

Nel 2017 sono stati eseguiti 107 interventi in vigilanza congiunta (Spisal con Ispettorato Territoriale del Lavoro ITL, Inail, Polizia Municipale, Carabinieri, Serv. Igiene Sanità Pubblica, Serv. Igiene Alimenti e Nutrizione ecc.) in taluni settori a maggior rischio di infortunio e di lavoro nero (agricoltura, costruzioni) o nei settori che richiedono una competenza trasversale (es. Ferrovie, lavori in ambienti confinati, cooperative di lavoro ecc.)

Indagini giudiziarie su infortuni2

Nel 2017 lo SPISAL ha effettuato 256 indagini per infortunio grave e mortale3 , in 44 casi (17%) l’indagine si è conclusa riscontrando responsabilità a carico del Datore di lavoro, dirigenti, preposti ed anche lavoratori.

2 Le inchieste per infortuni mortali e gravi (con prognosi superiore a 40 giorni e/o con postumi permanenti) e per malattie professionali (artt. 589 e 590 C.P.), sono attività istituzionali degli SPISAL per conto delle Autorità Giudiziaria che si concludono, di norma, con un rapporto. Le indagini per infortuni e malattie professionali sono svolte in genere mediante sopralluoghi, raccolta di informazioni testimoniali, controlli sanitari od altri atti di polizia giudiziaria.

3 Lo SPISAL interviene con pronta reperibilità su tutti gli infortuni mortali, gravissimi e gravi, su segnalazione del 118, Carabinieri, Polizia di Stato.

Iniziative e progetti avviati dallo SPISAL di promozione della salute e sicurezza

Il Servizio nell’ambito del Comitato Provinciale di Coordinamento ha avviato, o è in procinto di dare il via in quest’ultimo anno, numerosi progetti in materia di salute, sicurezza e di promozione della salute, orientati alle imprese e alle scuole. Questi i principali: