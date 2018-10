S'infortuna raccogliendo olive: 37enne soccorsa e portata in ospedale

È stata la centrale operativa del 118, poco prima dell'ora di mezzogiorno di sabato, ad allertare il Soccorso alpino di Verona per un infortunio in un uliveto, avvenuto ad un chilometro e mezzo di distanza dall'abitato di San Zeno di Montagna.

N.L., 37enne di Gardone Val Trompia, provincia di Brescia, infatti si è procurata la sospetta lussazione di una spalla mentre raccoglieva olive. Per soccorrerla, una squadra del Soccorso alpino si è avvicinata in fuoristrada per poi proseguire a piedi lungo una mulattiera, assieme al personale sanitario dell'ambulanza di Bardolino e ai Vigili del fuoco: una volta raggiunta, l'infortunata è stata medicata, caricata in barella e trasportata fino alla strada, per essere poi accompagnata all'ospedale di Peschiera.