Influenza, oltre 23mila veneti KO: è stato registrato anche il primo decesso

Nella settimana tra Natale e Capodanno, l’influenza in Veneto ha raggiunto un’incidenza pari a 4,81 casi per mille assistiti, molto inferiore a quella nazionale, che si attesta già all’11,11 casi per mille.

Lo rivela il secondo Rapporto sulla Stagione Influenzale 2017-2018, realizzato dalla Direzione Prevenzione della Regione elaborando i dati inviati da una rete di 104 medici “sentinella”, e reso noto dall’Assessore alla Sanità Luca Coletto.

Nell’ultima settimana elaborata (25-31 dicembre) si calcola si siano messe a letto 23.605 persone, il che porta il totale da inizio sorveglianza (ottobre) a 66.988 casi.

La fascia d’età più colpita è quella dei bimbi tra zero e quattro anni, con un’incidenza di 15,15 casi ogni mille. La seconda fascia pediatrica (5-14 anni) ha registrato un tasso quasi doppio a quello della settimana precedente, con 7,14 casi ogni mille. Più contenuti gli aumenti tra gli adulti e gli anziani, con questi ultimi che segnalano il tasso d’incidenza (1,98 casi per mille) più basso tra le diverse fasce d’età

Tutte le incidenze suddivise per fasce d’età in Veneto sono ampiamente inferiori a quelle nazionali.

Purtroppo il Rapporto diffuso indica anche il primo decesso ufficialmente correlabile all’influenza. Si tratta di una persona di 53 anni, residente in provincia di Belluno, che soffriva di gravi patologie pregresse.