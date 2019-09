Coltiva "cannabis light" ma tiene le infiorescenze: denunciato un 40enne

Non si è liberato di foglie ed infiorescenze di "cannabis light" ed ora è finito nei guai. Sono stati i carabinieri della stazione di Colognola ai Colli e quelli Forestali di Tregnago a svolgere, nella mattinata di martedì, un'operazione finalizzata al contrasto di cannabis.

Il controllo è scattato nei confronti di un 40enne di Colognola, che aveva regolarmente comunicato alle competenti autorità l’avvio di una coltivazione di cannabis sativa, cosiddetta “light”. Ed infatti, nel terreno di proprietà adiacente all’abitazione dell'individuo, gli uomini in divisa hanno trovato 250 steli delle piante in argomento, coltivati in vasi, riscontrando però delle importanti irregolarità: i citati steli, che in realtà sono l’unica parte che può essere commercializzata (ad esempio verso l’industria del cotone), erano stati di fatto messi da parte dopo essere stati spogliati delle foglie ed infiorescenze. Queste ultime, dal peso complessivo di 1.900 grammi circa, erano invece state messe ad essiccare in apposite strutture ventilate.

Il tutto è stato quindi posto in sequestro e l’uomo denunciato alla competente autorità, per l’illecita coltivazione di piante finalizzate alle produzione di sostanze stupefacenti, in attesa che le analisi di laboratorio stabiliscano scientificamente se il thc (tetraidrocannabinolo, il principale principio attivo o "drogante" della marijuana) superi le soglie previste per legge