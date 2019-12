Arresto cardiaco al pranzo di Natale: 80enne rianimato dai clienti del ristorante

Il pranzo di Natale ha rischiato di trasformarsi in una tragedia in un ristorante di Verona.

Intorno alle ore 17, un uomo di circa 80 anni è stato colto da un arresto cardiaco mentre si trovava all'Osteria Agli Osei, situata in via XX Settembre, nel quartiere di Veronetta. A rianimare l'anziano sono state le persone presenti nel locale, guidate telefonicamente dagli operatori del 118, in attesa dell'arrivo mezzi di soccorso.

Una volta giunto, il personale sanitario ha ripristinato e stabilizzato le funzioni vitali, prima di trasportare l'uomo in codice rosso all'ospedale di borgo Trento.