Colto da un infarto mentre si trova sul Monte Baldo, anziano perde la vita

Tragedia in montagna nella tarda mattinata di domenica.

Stando a quanto riferito dal 118, un uomo di 80 anni è stato colto da un arresto cardiocircolatorio intorno alle 12, mentre si trovava in località Trattospino, in prossimità della funivia di Malcesine, sul Monte Baldo. In soccorso dell'anziano è stato inviato l'elicottero del Suem con il personale medico, ma l'infarto non ha lasciato scampo all'uomo che è deceduto.

Sul posto anche i carabinieri.