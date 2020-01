Malore durante il calcetto, 50enne rianimato e portato in ospedale

Ieri sera, 21 gennaio, un cinquantenne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento. L'uomo stava giocando a calcetto nei campi di via Marin Faliero, quando è stato colpito da un arresto cardiaco intorno alle 21.40. Gli operatori della centrale operativa del 118, avvisati dai presenti, hanno fornito delle indicazioni per eseguire delle manovre rianimatore sul cinquantenne, in attesa dell'arrivo dei soccorritori. In poco tempo, comunque, i sanitari sono giunti sul posto con un'automedica e un'ambulanza, trasportando poi in ospedale il paziente, il cui cuore aveva ripreso a battere.