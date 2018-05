Irregolare in Italia, arrestato dopo l'ennesimo furto di superalcolici nei supermercati

Nella tarda mattinata di ieri, giovedì 10 maggio, i carabinieri di San Bonifacio si sono imbattuti in una loro "vecchia conoscenza": si tratta di S.J., un cittadino indiano classe '87. Negli ultimi quindici giorni, infatti, il giovane è stato denunciato per ben due volte, poiché sorpreso a rubare alcolici all'interno di alcuni supermercati.

Anche ieri, su richiesta dei dipendenti del supermercato, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno fatto il loro ingresso presso l’Iperfamila di San Bonifacio, dove il cittadino indiano si era recato, per l’ennesima volta, con l'intento di sottrarre bottiglie di superalcolici.

Una volta individuato l’uomo, i carabinieri lo hanno controllato, rinvenendo sulla sua persona, occultate sotto il giubbotto, ben quattro bottiglie del valore complessivo di 60 euro circa. Considerata la mancanza dello "stato di necessità" nell’azione commessa - non trattandosi di generi alimentari di assoluta indispensabilità - e considerati gli identici precedenti che gravano sul suo conto, l'uomo che peraltro risulta essere irregolare sul territorio italiano, è stato dichiarato in stato di arresto e trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma sambonifacese. Oggi comparirà davanti al Giudice del Tribunale di Verona per l’udienza con rito direttissimo.