San Bonifacio, rissa all'esterno dello Skylight. Carabinieri provano a far luce

I carabinieri veronesi sono al lavoro per far luce su un caso di cui ancora si conoscono solo pochi dettagli certi.

I fatti dovrebbero essersi svolti nella notte di sabato scorso, 14 aprile, quando ai militari è giunta una chiamata di intervento per una rissa in corso al di fuori della discoteca Skylight di San Bonifacio. Quando i carabinieri giungono sul posto non trovano però nessuno. E solo successivamente vengono a conoscenza di un ragazzo di 19 anni portato in ospedale dopo essere stato malmenato. Il giovane non è stato ricoverato in prognosi riservata e il referto medico parla di 30 giorni per guarire dalle lesioni procurate dal pestaggio.

Ai carabinieri, al 17 aprile, non è ancora giunta nessuna denuncia formale, ma pare che il 19enne sia stato picchiato mentre cercava di sedare una rissa vicino al locale e gli aggressori gli avrebbero anche portato via il portafoglio.