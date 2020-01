Aggressione tra coniugi nel bar a Castagnaro, si indaga su entrambi

Lei indagata per tentato omicidio e lui accusato di lesioni personali aggravate. Sono arrivate a questo punto le indagini della Procura e dei carabinieri di Legnago sull'aggressione avvenuta venerdì scorso, 3 gennaio, in un bar di Castagnaro, ora sotto sequestro.

Lei e lui, sposati, entrambi 42enni e originari della Cina, sono i proprietari del locale e al momento della lite erano ubriachi. La donna ha dichiarato di essersi dovuta difendere dalla violenza del marito, come riportato da TgVerona, e così avrebbe usato un coltello per ferirlo all'addome. L'uomo è attualmente ricoverato all'ospedale di Legnago in prognosi riservata, dopo essere stato operato d'urgenza, e non dovrebbe essere in pericolo di vita.