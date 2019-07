Muratore morto a Colognola ai Colli, aperta indagine per omicidio colposo

Un'indagine per dissipare ogni dubbio. La Procura di Verona ha aperto un fascicolo sulla morte di Albert Gaisha Morina, il muratore kosovaro di 24 anni morto venerdì 28 giugno, al termine dei una caldissima giornata di lavoro. Come riportato da TgVerona, l'ipotesi di reato è omicidio colposo ed è a carico di ignoti.

Il giovane muratore abitava a Rovato, in provincia di Brescia, ed era impegnato insieme ai colleghi in una ristrutturazione a Colognola ai Colli. Quando tutti i lavoratori stavano lasciando il cantiere, il 24enne si è sentito male. Il ragazzo, in codice rosso, è stato portato in ambulanza all'ospedale di San Bonifacio, dove purtroppo è spirato.

Giovedì e venerdì scorsi sono state le giornate più calde di giugno e si è subito pensato che il giovane sia morto per un malore dovuto al caldo, ma ora sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso. Ed una volta chiarite, si potrà rispondere anche agli interrogativi dei colleghi di Albert Gaisha Morina, i quali hanno hanno sollevato dubbi sulle modalità d'intervento dei soccorritori.