Cambi di destinazione agli ex Magazzini Generali. Indaga la magistratura

La ristrutturazione dell'area degli Ex Magazzini Generali di Verona è al centro di una nuova indagine della magistratura scaligera. Nel corso degli anni, infatti, il Comune ha autorizzato tanto cambi di destinazione d'uso da pubblico a privato in favore di Fondazione Cariverona. Compito di questa inchiesta sarà quello di accertare se alla collettività siano stati resi degli adeguati aumenti di valore, come riportato da Laura Tedesco sul Corriere di Verona.

Ci potrebbe dunque essere risvolto giudiziario, anche se l'indagine è soltanto all'inizio. Un risvolto giudiziario che si aggiungerebbe a quello politico, portato avanti non solo durante l'era Tosi, ma anche con l'attuale amministrazione, come denunciato dal consigliere comunale di opposizione Michele Bertucco in occasione dell'ultimo cambio di destinazione d'uso votato lo scorso novembre. In quel caso si è trattato di quattro grandi fabbricati, ma gli altri cambi di destinazioni riguardano anche altri interventi come la riqualificazione dell'ex ghiacciaia che porterà all'insediamento di Eataly a Verona.