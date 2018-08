Sette indagati per il 14enne schiacciato da una panchina nel mantovano

Oggi, 14 agosto, è il giorno dell'autopsia sul corpo di Matteo Pedrazzoli, il 14enne mantovano morto venerdì scorso, 10 agosto, dopo essere stato schiacciato da una monumentale panchina girevole. Il ragazzo studiava a Verona e una delegazione veronese parteciperà al funerale del giovane, che sarà dopo Ferragosto, una volta ottenuto il nulla osta da parte della magistratura. Sono in corso infatti indagini per stabilire cause e responsabilità dell'incidente avvenuto a Castel d'Ario, comune in cui viveva il giovane. Attualmente gli indagati sono sette, come scritto da Ansa, tra cui il sindaco di Castel d'Ario, la progettista e il costruttore del monumento, l'installatore, il tecnico collaudatore e il responsabile dell'ufficio tecnico comunale.