Incornata da una mucca, una donna viene soccorsa e portata in ospedale

Portata in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita la donna incornata da una mucca nella tarda mattinata di domenica 15 settembre.

A riferire quanto accaduto è stato il 118 scaligero, intervenuto intorno alle 12.45 nella zona di Rifugio Podestaria, nel comune di Bosco Chiesanuova, dove si è verificato l'episodio. Sul posto sono stati inviati l'elicottero e l'ambulanza di Verona Emergenza, che hanno trasportato la persona rimasta ferita all'ospedale di borgo Trento in codice giallo.