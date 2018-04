Verona capitale italiana della cultura 2021, incontro tra Sboarina e Orlando

Il sindaco dell'attuale capitale italiana della cultura insieme a un sindaco che vorrebbe candidare la propria città e renderla capitale italiana della cultura nel 2021. L'incontro si è tenuto ieri, 17 aprile, in fiera a Verona. Da una parte Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, e dall'altra Federico Sboarina, sindaco di Verona. E l'appuntamento è stato proprio la conferenza stampa che ha avuto come titolo Palermo capitale italiana della cultura 2018.

Come evidenziato dal sindaco Orlando - ha dichiarato Sboarina - tutto inizia dalla costruzione di progetti in grado di generare una rafforzata identità culturale del proprio territorio. La candidatura di Verona a capitale della cultura per il 2021 non è per noi il risultato finale a cui tendere, ma il punto di partenza che ci consentirà di realizzare, partendo da oggi, quel progetto di cambiamento culturale atteso da tempo dalla nostra città. Infatti, il vero cambiamento non arrivano dall'oggi al domani, ma è frutto di idee e di progetti importanti e duraturi nel tempo, in grado di avvicinare e far lavorare insieme le forze migliori della nostra città. Ne è un esempio la recente riorganizzazione del sistema museale veronese, che ci porterà alla realizzazione di proposte espositive nuove, volte ad una complessiva rivalutazione delle ricchezze artistiche veronesi.

Federico Sboarina è dunque in sintonia con le forze, anche di opposizione, che spingono affinché Verona diventi capitale italiana della cultura nel 2021. E il consiglio del critico d'arte Vittorio Sgarbi di evitare la competizione perché Verona è già bella così, senza bisogno di titoli o etichette aggiuntive, non verrebbe quindi ascoltato dall'attuale amministrazione cittadina, amministrazione che Sgarbi aveva pure sostenuto in campagna elettorale.