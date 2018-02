Cultura, infrastrutture e turismo. Verona e Venezia cercano di collaborare

Cultura e infrastrutture sono due delle direttrici su cui viaggia la nuova alleanza tra Verona e Venezia, alleanza lanciata nella giornata di oggi 2 febbraio con l'incontro tra i due sindaci Federico Sboarina e Luigi Brugnaro durante Fieragricola.

Fondazione Arena e Teatro La Fenice, aeroporti Catullo e Marco Polo, linee ferroviarie e stradali. Sono alcuni dei punti alla base della sinergia tra le due città venete alla ricerca di uno sviluppo che passi per il turismo anche a livello internazionale. Sboarina e Brugnaro si sono incontrati in modo informale, ma entrambi hanno espresso la volontà di collaborare. Volontà che si concretizzerà con altri incontri previsti per le prossime settimane.

Due città con vocazione internazionale come Verona e Venezia, che distano poco più di cento chilometri, hanno il dovere di dialogare e collaborare - ha detto il sindaco Sboarina - I temi sono tanti, due su tutti. Con Fondazione Arena, che non è solo opera lirica ma anche laboratori, produzioni e corpo di ballo, siamo stati di recente in Oman per instaurare nuove collaborazioni; sarebbe sciocco non guardare a Venezia e al suo prestigioso teatro. Per il nostro aeroporto, quello che vogliamo, insieme al territorio e alle categorie, è che diventi un hub importante in un contesto di carattere regionale, nella logica, condivisa anche dal sindaco Brugnaro, dello sviluppo di quella macroregione di cui Verona e Venezia rappresentano i due poli.

Brugnaro ha aggiunto che le ipotesi per delle collaborazioni sono tante. "Cultura, turismo, infrastrutture ma anche temi più semplici ma non meno importanti, come la raccolta differenziata", ha dichiarato il sindaco di Venezia.