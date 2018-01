Incontro sulla sicurezza in stazione a San Bonifacio: nuove telecamere e stop Wi-Fi

Si è tenuto nella mattinata di ieri l’incontro sulla Sicurezza alla Stazione dei treni di San Bonifacio. Hanno preso parte all'iniziativa il Sindaco Giampaolo Provoli, una delegazione della Polizia Ferroviaria di Verona, il Comandante della Polizia Locale di San Bonifacio, una delegazione di R.F.I. e alcuni consiglieri comunali e collaboratori dell’Amministrazione.

Dopo un attento sopralluogo dell’area e l’analisi di diversi aspetti, è stata concordata una linea ferma e marcata per contrastare in maniera incisiva i vandalismi e i comportamenti incivili e violenti che hanno portato alla ribalta la stazione negli ultimi mesi.

I nuovi provvedimenti

In particolare, RFI provvederà ad aumentare e implementare la sorveglianza tramite telecamere in funzione 24 ore su 24, predisporrà la chiusura dello scalo nelle ore notturne con il rafforzamento delle porte d'ingresso, potenzierà l’illuminazione. A sua volta, il Comune ha fatto sapere che provvederà ad interrompere la connessione Wi-Fi nelle ore notturne per evitare assembramenti di malintenzionati che possano sfociare in comportamenti violenti o aggressivi.

La recinzione lungo la linea ferroviaria lato nord verrà innalzata e risistemata da parte di RFI per evitare ingressi notturni e scavalcamenti abusivi. Ci sarà, inoltre, un’intensificazione dei controlli notturni e serali da parte di personale Polfer. In futuro è inoltre previsto un ammodernamento dell’intera struttura da parte di R.F.I. con installazione delle colonnine di Sos-Emergenza, di tornelli per l’accesso ai binari e ingressi e uscite controllate elettronicamente.

Il commento

Un incontro ritenuto molto importante dall'amministrazione comunale di San Bonifiacio che spera possa servire a «migliorare la vivibilità dello scalo ferroviario, fondamentale per tutto il territorio dell’Est veronese». Ulteriori incontri seguiranno nelle prossime settimane, anche con il Prefetto, per definire nei dettagli tutte le questioni.