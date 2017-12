Lavorare nell'animazione turistica, un incontro informativo gratuito promosso dal Comune

Si terrà giovedì 18 gennaio, dalle 14 alle 17, al Servizio Informagiovani e Orientamento al Lavoro in via Macello 5, l'appuntamento informativo dedicato al lavoro nel campo dell’animazione turistica. L’iniziativa, rivolta a giovani dai 16 ai 34 anni di età, è promossa dall’assessorato al Lavoro in collaborazione con l’azienda Jolly Animation Group in vista delle selezioni di personale per la stagione estiva.

L’incontro tratterà i seguenti temi: genesi ed evoluzione del mestiere di animatore turistico, psicologia del turista, classificazione delle strutture turistiche, diritti e doveri dell’animatore turistico, le figure dell’animazione turistica, il programma di animazione, la formazione, gli sbocchi lavorativi successivi al lavoro di animatore turistico. È richiesta una buona conoscenza della lingua inglese, tedesca e/o russa, e buona predisposizione al contatto col pubblico. All’incontro saranno presenti anche i referenti di Jolly Animation.

La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria entro le 13 di martedì 16 gennaio 2018. Saranno accolti fino ad un massimo di 40 partecipanti selezionati sulla base della data di iscrizione. Per i minori l’autorizzazione prevista sulla scheda di iscrizione deve essere firmata da uno dei genitori.

Il modulo di iscrizione può essere scaricato dal sito del Comune di Verona – Servizio Promozione del Lavoro e inviato via e-mail al seguente indirizzo: informagiovani@comune.verona.i o ritirato al Servizio Informagiovani & Orientamento al lavoro lunedì, martedì e venerdì dalle 9 alle 13.

Per informazioni: Servizio Informagiovani & Orientamento al Lavoro, via Macello 5, tel. 045 807 8770- 8782, informagiovani@comune.verona. it.