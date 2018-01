La storia amministrativa di Verona in otto incontri alla Società letteraria

Conoscere il passato e la storia amministrativa della città per comprendere il presente delle istituzioni cittadine. È questo l'obiettivo del ciclo di lezioni organizzato dall'associazione dei consiglieri comunali emeriti, che prenderà il via giovedì 11 gennaio alle 17 alla Società letteraria. Primo appuntamento "La genesi delle istituzioni cittadine nel XII secolo: dalle pratiche e dalle consuetudini, alle istituzioni e alle norme", tenuto dal professor Gian Maria Varanini.

Il percorso di approfondimento, che si terrà da gennaio a novembre, prevede in tutto otto incontri sul tema "Ceti dirigenti, amministrazione municipale e forme di governo a Verona dal Medioevo al Novecento".

Poter approfondire la storia amministrativa della nostra città ed in particolare i momenti che hanno segnato la crescita e lo sviluppo di Verona - ha sottolineato il presidente del consiglio comunale Ciro Maschio - è sicuramente un'occasione importante per tutti gli attuali amministratori e una fonte di ispirazione per quanti desidereranno esserlo in futuro. Per questo ringrazio tutti i consiglieri emeriti che, con grande entusiasmo, hanno programmato questo approfondimento storico-culturale, che al termine dell’anno verrà sintetizzato in una pubblicazione scritta.