Incendi e incidenti d'auto: una mattinata di interventi per i vigili del fuoco

Quella di mercoledì è stata una mattinata di lavoro intenso per i vigili del fuoco, chiamati ad intervenire su due incendi ed un incidente stradale.

Il primo episodio ha avuto luogo a Pescantina, intorno alle 6 del mattino, con un rogo che si è sviluppato all'esterno di un'azienda divorando alcuni bancali ed un furgone. Le fiamme hanno intaccato anche una piccola parte dell'interno, ma il pronto intervento degli operatori ha impedito che si propagassero ulteriormente. Sono state poi avviate le indagini utili a risalire alle cause.

Un altro incendio si è sviluppato in via Verdi, a Buttapietra, alle 8.30 del mattino sul balcone di una casa: a darne origine sarebbe stata una sigaretta ancora accesa gettata nel cestino. Il fuoco ha bruciato il materiale che ha incontrato sul balcone, prima di essere spento con dell'acqua da alcuni passanti, mentre i pompieri hanno poi messo in sicurezza l'edificio.

Infine un tamponamento avvenuto sulla Tangenziale Sud poco dopo le 8.30, ha richiesto a sua volta l'intervento dei vigili del fuoco, per la presenza di due auto a gas, una a metano e l'altra a Gpl. Nessuna grave conseguenza per le persone coinvolte, con i pompieri che hanno dovuto solamente mettere in sicurezza i mezzi.