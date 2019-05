Pedone ferito sui binari di Verona Porta Vescovo, è in codice rosso

Sono ancora da definire le cause e la dinamica dell'incidente avvenuto oggi, 9 maggio, in via Galileo Galilei a Verona, dove pare che un pedone sia finito sui binari della stazione di Verona Porta Vescovo.

I sanitari del 118 lo hanno soccorso poco dopo le 16, giungendo con un'automedica e un'ambulanza. Il pedone è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento. Sul posto anche i carabinieri.