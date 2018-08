Furgone urta la sbarra del passaggio a livello che finisce sui binari: treno bloccato

Alle ore 17 di ieri, venerdì 17 agosto, i carabinieri della stazione di Ronco all'Adige sono stati inviati dalla centrale operativa della compagnia di Legnago presso il passaggio a livello vicino alla stazione di Bevilacqua. Poco prima un furgone condotto da un uomo del posto, per cause in corso di accertamento, aveva urtato la sbarra facendola cadere sui binari.

Il treno ETR 343 con direzione Legnago, è stato quindi costretto a fermarsi a poche centinaia di metri dalla stazione di Bevilacqua e il macchinista ha dovuto chiedere soccorso poiché impossibilitato a proseguire.

I carabinieri giunti sul posto hanno quindi regolato il traffico di quel passaggio a livello e consentito al treno di proseguire verso le rimanenti stazioni. Il passaggio a livello con la relativa sbarra è stato poi ripristinato dai tecnici sopraggiunti da Legnago.