Zimella, auto in un fossato in via Toledo. Guidatore 70enne in codice rosso

Incidente stradale questa mattina, 5 marzo, intorno alle 11.25 a Zimella. L'auto guidata da un 70enne è uscita di strada autonomamente, finendo in un fossato, in via Toledo.

Per soccorrere il guidatore, gli uomini del 118 sono intervenuti con un'elicottero a un'ambulanza. Insieme al 118, sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia stradale. Il ferito è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento a Verona.