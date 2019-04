Zevio, auto e moto si scontrano ad un incrocio. Un ferito in codice giallo

Incidente stradale questa mattina, 20 aprile, a Zevio. Un'auto e una moto si sono scontrate in via Ronchesana, all'incrocio con via Rivalunga. I soccorritori del 118 hanno raggiunto il luogo del sinistro con l'elicottero e con un'ambulanza per aiutare il motociclista rimasto ferito, il quale è stato poi trasportato in codice giallo all'ospedale di Borgo Trento. La Polizia Stradale si è occupata dei rilievi.