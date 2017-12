Villafranca, nella notte finiscono con l'auto fuori strada. In due soccorsi dal 118

Nella notte tra Natale e Santo Stefano non si è verificato solo l'incidente stradale di Bussolengo, dove una donna è finita contro un platano ed è stata poi trasportata in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento dal 118. Poco prima delle 3.30, un altro sinistro era capitato in via Sommacampagna a Villafranca, vicino alla rotatoria con via Portogallo. Simile la dinamica, sempre un'auto uscita di strada autonomamente. Al suo interno viaggiavano tre persone.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Villafranca che hanno rilevato al conducente 26enne un tasso alcolemico non consentito. La sua patente è stata ritirata e il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo. Gli altri due passeggeti sono stati affidati all'ambulanza e all'auto medica del 118. Le condizioni dei due sono state definite di media gravità e per loro è stato necessario il ricovero all'ospedale di Borgo Trento.