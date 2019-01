Villafranca, due auto si scontrano. Un ferito in codice rosso a Borgo Trento

Due auto si sono scontrate oggi, 31 gennaio, poco prima delle 12 in via Custoza a Villafranca. I sanitari del 118 hanno dovuto soccorrere un ferito e sono giunti sul posto con l'elicottero e con un mezzo infermierizzato. Il ferito è stato trasportato all'ospedale di Borgo Trento a Verona in codice rosso.