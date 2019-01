Investe anziano in bici, operaio veronese indagato per omicidio stradale

Un operaio veronesi di 57 anni di Castagnaro è indagato per omicidio stradale per aver investito con il suo furgone un uomo di 74 anni che stava percorrendo in bici via Verdi a Villa d'Adige, comune in provincia di Rovigo. La vittima si chiama Felice Faccio ed il suo decesso è avvenuto alle 20 di martedì scorso, 29 gennaio, in ospedale a Rovigo, dove era stato trasportato dopo l'incidente.

Sia il furgone sia la bici della vittima sono state sequestrate e su Felice Faccio è stata ordinata un'ispezione cadaverica, come riporta La Voce di Rovigo. Ad occuparsi delle indagini, i carabinieri di Rovigo, i quali hanno già accertato l'esito negativo dell'alcol test a cui è stato sottoposto l'operaio veronese dopo lo scontro con la bici di Felice Faccio.